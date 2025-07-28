DEM Parti, sürecin isminden rahatsız: Şiddetle karşı çıkıyoruz

DEM Parti, sürecin isminden rahatsız: Şiddetle karşı çıkıyoruz
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DEM Parti, sürecin isminden rahatsız: Şiddetle karşı çıkıyoruz
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DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Terörsüz Türkiye" sürecinin ismine sert tepki gösterdi. Meclis'te konuşan Koçyiğit, bu adlandırmanın çözüm sürecini güvenlik odaklı hale getirdiğini savunarak, "Demokratik çözüm için barışı esas alan bir yaklaşım benimsenmeli" dedi.

Geçtiğimiz yılın ekim ayında ilk adımı atılan ve siyasi gündemde önemli yer tutan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin Dem Parti'den dikkat çeken bir açıklama geldi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, sürecin ismiyle ilgili yaptığı değerlendirmede sert ifadeler kullandı.

"BARIŞI ESAS ALAN BİR İSİMLENDİRME YAPILMALI"

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koçyiğit, "Biz bu sürecin bu isimlendirmesine şiddetle karşı çıkıyoruz" diyerek, "Bu ülkede Kürt sorununun demokratik çözümünü sağlayacaksak, terör ve güvenlikçi politikalar üzerinden ifadelendirmek yerine gerçekten barışı, demokratik toplumu esas alan bir nitelendirmenin daha doğru olacağını söylemek isterim" ifadelerini kullandı.

SÜRECİN MİMARI ERDOĞAN VE BAHÇELİ

"Terörsüz Türkiye" sürecinin isim ve söylem mimarları olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli öne çıkıyor.

  • Sürecin ilk kez bu isimle kamuoyuna duyurulması, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin ortak irade beyanı ile olmuş; süreç, Cumhur İttifakı'nın bir vizyonu olarak şekillendirilmiştir
  • Söz konusu proje, Devlet Bahçeli'nin "terör örgütünün lağvedilsin" çağrısıyla ve Erdoğan'ın liderliği ile birlikte yürütülmüş, DEM Parti yetkilileri ve İmralı'daki aktörlerin katılımıyla politik zemine oturtulmuştur.

Özetle, bu süreç adlandırması ve kamuoyuna sunumu, hükümete yakın kanaatlere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından hayata geçirilmiş ve "Terörsüz Türkiye" adını oluşturmuşlardır.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (29)

Haber YorumlarıMGk:

Kes be sesini artık.. Bahçeli ve Erdoğan siyasi hayatlarını bile riske sokarak ellerini ateşe soktu sizde mızmızlanmak yerine destek olsun köstek olmayın halk huzura kavuşsun

Yorum Beğen182
Yorum Beğenme221
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Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Ne riske atması. Koltuk sevdası. Osman öcelanı trt ye çıkaran da belli.Ülkeyi satsalar bi kulp bulacaksınız. Habur daki karşılamaları , ypy yi ve sonrasındaki hendek olaylarını unutmadık. Siyasi gelecekleri için ülke üniter yapısıyla oynuyorlar. Az gözünü aç. Demli bi çay iç iyi gelir.

yanıt125
yanıt50
Haber Yorumlarısuleyman altıntaş:

Yemişim siyasi hayatını ülke için çokta önemli sanki, esas yaptıkları ülkeyi ateşe atmak. Bunun bedelini hiç birisi ödeyemez.

yanıt81
yanıt24
Haber YorumlarıTuran Aslan:

Terörist le pazarlık olmaz Yine kandırılacaksınız

Yorum Beğen192
Yorum Beğenme24
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Haber Yorumlarıarda95 200:

hangi Kürt sorunu vardır , bir türkün yapıpta senın yapamadığın ne vardır, Birde bu Kürtler bölgede yaşayan Zazalarıda kürtleştirıyornuş, Zazalar ülkesini bayrağını seven bir halk,Sosyal medyalarda Zazalar bunları linc ediyorlar

Yorum Beğen127
Yorum Beğenme32
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Haber YorumlarıZafer ÖZEVLİ:

batıdaki polisin doğudaki polisin vatandaşa yaklaşımı çok farklı. maden bunlar devleti temsil ediyor. al sana devletin ayrımcılığı.

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Haber Yorumlarıismail Yasin:

senin beynin Kürtleri anlama kapasitesine sahip değil..

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Haber YorumlarıMustfa Kale:

Zafer dogudaki el kadar bebeler taslamaya calisiyor araclari. O yone hic bakmiyorsunuz kürt sorunu yok abd ve israil ve ingilizlerin osmanli ve diger devletlere yaptigi sorun var.

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Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Kanına , vebaline girdikleriniz ahı çıkar sizden. Siyasi menfaat için peşkeş çekenler de untmamalı, ölüm var bu günün yarını var.

Yorum Beğen121
Yorum Beğenme15
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