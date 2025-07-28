DEM Parti, sürecin isminden rahatsız: Şiddetle karşı çıkıyoruz

Geçtiğimiz yılın ekim ayında ilk adımı atılan ve siyasi gündemde önemli yer tutan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin Dem Parti'den dikkat çeken bir açıklama geldi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, sürecin ismiyle ilgili yaptığı değerlendirmede sert ifadeler kullandı.

"BARIŞI ESAS ALAN BİR İSİMLENDİRME YAPILMALI"

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koçyiğit, "Biz bu sürecin bu isimlendirmesine şiddetle karşı çıkıyoruz" diyerek, "Bu ülkede Kürt sorununun demokratik çözümünü sağlayacaksak, terör ve güvenlikçi politikalar üzerinden ifadelendirmek yerine gerçekten barışı, demokratik toplumu esas alan bir nitelendirmenin daha doğru olacağını söylemek isterim" ifadelerini kullandı.

SÜRECİN MİMARI ERDOĞAN VE BAHÇELİ

"Terörsüz Türkiye" sürecinin isim ve söylem mimarları olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli öne çıkıyor.

Sürecin ilk kez bu isimle kamuoyuna duyurulması, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin ortak irade beyanı ile olmuş; süreç, Cumhur İttifakı'nın bir vizyonu olarak şekillendirilmiştir

Söz konusu proje, Devlet Bahçeli'nin "terör örgütünün lağvedilsin" çağrısıyla ve Erdoğan'ın liderliği ile birlikte yürütülmüş, DEM Parti yetkilileri ve İmralı'daki aktörlerin katılımıyla politik zemine oturtulmuştur.

Özetle, bu süreç adlandırması ve kamuoyuna sunumu, hükümete yakın kanaatlere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından hayata geçirilmiş ve "Terörsüz Türkiye" adını oluşturmuşlardır.