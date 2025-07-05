PKK'da silah bırakma hazırlığı! İki elebaşı başkanlık edecek

Terörsüz Türkiye sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın DEM Parti İmralı Heyeti'yle 9 Temmuz'da yapacağı görüşme beklenirken gözler de PKK'nın "sembolik silah bırakma töreni"ne çevrildi. DEM Parti, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde PKK'lıların Irak kuzeyinde silah bırakma adımının basın mensupları tarafından takip edilebileceğini duyurdu.

DURAN KALKAN VE MUSTAFA KARASU KATILACAK

Örgütün üst düzey yöneticilerinden Duran Kalkan ve Mustafa Karasu başkanlığında 30 kişilik bir PKK'lı grubun Süleymaniye'de düzenlenecek "sembolik bir törenle silah bırakacağı" belirtilirken, DEM Parti ise bu törene gazeteci, Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileri ve siyasi parti temsilcilerinin katılımını sağlamak üzere harekete geçti.

Partiden yapılan açıklamada, "'Barış ve Demokratik Toplum Süreci'nde yeni bir aşama anlamına gelen önemli ve tarihi günleri yaşıyoruz" denildi. Bu kapsamda bir grup PKK üyesinin önümüzdeki günlerde Irak'ın kuzeyinde yapılacak bir etkinlikle kongre kararları doğrultusunda adım atmasının beklendiği belirtildi. Sınırlı sayıda köşe yazarının etkinliği izlemek için parti tarafından davet edildiği, diğer basın mensuplarının da bu adımı kendi imkanlarıyla izleyebileceği ifade edildi. Duyuruda, basın mensuplarının akreditasyonlarının herhangi bir zorluk yaşamamaları için parti tarafından yapılacağı da bildirildi.