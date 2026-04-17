DEM Parti milletvekilleri Meclis'te basın toplantısı düzenledi

DEM Parti milletvekilleri Meclis'te düzenledikleri basın toplantılarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, İzmir Şakran Kadın Kapalı Cezaevi'ndeki bazı uygulamaları eleştirdi.

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara düzenlenen silahlı saldırıları hatırlattı. Muhalefetin, okullarla ilgili önerilerinin ve eleştirilerinin dikkate alınmadığını söyleyen Beştaş, okul güvenliği ve çocukların korunması noktasında önlemler alınması gerektiğini, bu gerçekleşmediğinde gelecekte de benzer sorunların gündeme geleceğini belirtti.

Eğitim ve güvenlik konularının bütüncül yaklaşımla ele alınmasını isteyen Beştaş, rehberlik ve psikolojik desteklere ilişkin etkin mekanizmaların kurulmasını önerdi.

Sosyal medya kullanımının tehlikeli yönlerinin görmezden gelinemeyeceğini ifade eden Beştaş, çocukların yalnızlaşmalarının önlenmesi gerektiğini vurguladı. Meral Danış Beştaş, "Acıların tekrar yaşanmaması için iktidarı harekete geçmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmayı anımsatan Beştaş, dosyada büyük ilerleme kaydedildiğini ve bazı ilişkilerin ortaya çıkarıldığını da söyledi.

Erzurum'da bazı bölgelerde su sorunu yaşandığını anlatan Beştaş, Karayazı ilçesinde trafik ışıkları bulunmadığını, bunun da problemlere neden olduğunu belirtti.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diledi.

"Öğrencilerin korku içinde okula gittiklerini" söyleyen Şenyaşar, "Okullar güvende değilse, kimse güvende değildir." ifadesini kullandı.