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DEM Parti milletvekilleri Meclis'te basın toplantısı düzenledi

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DEM Parti milletvekilleri, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarında gündemi değerlendirdi.

DEM Parti milletvekilleri, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarında gündemi değerlendirdi.

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesindeki Hacı Kureyş Ocağı ve Türbesi'ne yönelik saldırıyı kınayarak, şüphelilerin bulunmasını istedi.

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamındaki yasal düzenlemelerle ilgili kanun teklifinin ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulmasının planlandığını hatırlatan Çiftyürek, PKK'nın silahları bırakmasında bir tereddüdün bulunmadığını, bunu desteklediklerini dile getirdi.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki GAP Vadisi ormanlık alanında çıkan yangını hatırlatarak, ormanlık bölgenin kaderine terk edildiğini, güvenlik önlemlerinin alınmadığını ileri sürdü.

Şanlıurfa'nın yangın ihtimaline hazır kent haline getirilmesi gerektiğini belirten Ayan, yangınlar çıkmadan önleyici tedbirlerin alınmasını istedi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'yi görmek isteyenlerin Şanlıurfa'ya geldiğini anımsatan Ayan, Göbeklitepe ile Balıklıgöl'ün yeterli tanıtımının yapılmadığını savundu.

Ayan, "Şanlıurfa'da otellerdeki doluluk oranı düştü çünkü Şanlıurfa turizmle değil, elektrik ve su kesintileriyle gündemde. Büyük tarihe sahip kentte turizmin teşvik edilmediğini görüyoruz." dedi.

DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemeleri içeren Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni değerlendirdi.

Hun, teklifin, üniversitelerin bilimsel ve idari özerkliklerini güçlendirmek yerine merkezi idarenin ve Yükseköğretim Kurulunun yetkilerini genişleten, temel hak ve özgürlükler bakımından yeni tartışmalar doğuran hükümler içerdiğini savundu.

Teklifteki öğrenci affına yönelik düzenlemenin Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırılık içerdiğini ifade eden Hun, "Dolayısıyla öğrenci affının yeniden düzenlenmesini ve tüm öğrencileri kapsaması gerektiğini belirtiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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