DEM Parti'li Doğan, Gülistan Doku soruşturmasını değerlendirdi

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmaya değindi.

Doğan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in söz konusu soruşturmada "her iddia ve şüphenin ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılacağını" söylediğini anımsatarak, "Kadınların yaşamını sizin iki dudağınızın arasına, sizin insafınıza bırakmayacağız." dedi.

Kadın cinayetlerinin ve şüpheli kadın ölümlerinin aydınlatılması için her türlü desteği vereceklerini belirten Doğan, "Rojin Kabaiş'in, Rabia Naz Vatan'ın, Yeldana Kaharman'ın, Nadira Kadirova'nın ve Gülistan Doku'nun hesabını sormaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.