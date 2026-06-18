Haberler

DEM Parti: Geçiş Hukuku Yasası Acilen Meclis'e Getirilmeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Hepimizin yapması gereken; çatışmaların tümden bitmesini sağlayacak, silahın tümden devre dışı kalmasını sağlayacak ve kalıcı barışın inşa zeminini oluşturacak geçiş hukuku yasasını bir an evvel Meclis'e getirip, ara vermeksizin tempolu bir...

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Hepimizin yapması gereken; çatışmaların tümden bitmesini sağlayacak, silahın tümden devre dışı kalmasını sağlayacak ve kalıcı barışın inşa zeminini oluşturacak geçiş hukuku yasasını bir an evvel Meclis'e getirip, ara vermeksizin tempolu bir mesaiyle nihayetlendirmek" dedi.

DEM Parti'li Ayşenur Doğan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "Gelinen aşamayı daha önce de tarif etmiştik, bir durağanlık yaşandığını söylemiştik. Bu monoton halden kurtarmak için de yapılan görüşmeler olduğunu ve geçiş hukuku yasası için artık zaman kaybetmemek gerektiğini özellikle ifade etmiştik. Sürecin hukuki ve demokratik güvencelere kavuşmasının neden önemli olduğunu aylardır anlatmaya çalışıyoruz. Artık yasal düzenlemelerin gerekliliğinden değil, geciktirilmeden hayata geçirilmesinin zorunluluğundan bahsediyoruz" dedi.

'SESSİZ KALMAYACAĞIZ'

Doğan, yasal düzenlemelerin farklı nedenlerle geciktirilmesi gibi bir konunun tartışıldığını söyleyerek, "Şunu çok sık söyledik, yine söyleyeceğiz. İktidar ya da devlet içinde ya da başka bir siyasi kulvarda her kim ki bu sürecin yasal çerçevesinin zamana yayılmasına, geciktirilmesine neden oluyorsa çok büyük bir vebal ile karşı karşıya kalır. Bu, Türkiye'nin geleceğinden çalınan her an demektir. Hepimizin yapması gereken de çatışmaların tümden bitmesini sağlayacak, silahın tümden devre dışı kalmasını sağlayacak ve kalıcı barışın inşa zeminini oluşturacak geçiş hukuku yasasını bir an evvel Meclis'e getirip, ara vermeksizin tempolu bir mesaiyle nihayetlendirmek artık. Bundan daha acil, bundan daha hayati bir gündemi olabilir mi Türkiye'nin? Yıllarca çalınmış bir gelecek tahayyülünden bahsediyoruz. Artık yeter. O yüzden geçiş hukuku yasasının önüne engel çıkarmayalım, gerekçe aramayalım. Bu konudaki kararlılığı herkes ifade ediyor. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan temponun artacağını ve hızlanacağını söyledi. Biz bunun yansımalarını görmek istiyoruz. Bu siyasi iradenin artık Meclis zemininde somut bir biçimde ortaya çıkmasını istiyoruz. Meclis'in görevi toplumun beklentilerine ve isteğine kulak kabartmak, bunları yerine getirmektir. Demokratik çözümün en önemli zeminini başka gerekçelerle bir başka bahara ertelemek isterse de biz buna sessiz kalmayacağız" açıklamasında bulundu.

Haber: Ankara, (DAH)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık

ABD'den piyasalara rahat nefes aldıracak açıklama: Tamamen kaldırdık
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu gece İstanbul'da! Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe yeni golcüsünü de açıkladı! Bu gece İstanbul'a geliyor
Rusya: Kiev'in saldırılarına karşı Ukrayna'daki askeri hedefleri vurmaya devam edeceğiz

Başkente saldırı, savaşı şiddetlendirdi! Misilleme için adres verdiler
Çorum'da kan donduran olay: Daha önce uzaklaştırma kararı aldırmak istedikleri kız anne babasını rehin aldı

19 yaşındaki kız kabusu yaşattı! Canlarını zor kurtardılar
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı

Tartışılacak görüntü! Cezaevi önünde kahraman gibi karşıladılar

Ahmet Çakar'dan Hakan Çalhanoğlu için olay iddia: Sevmiyorlar, uyuz oluyorlar

Milli yıldızımız için olay iddia: Onu sevmiyorlar, ona uyuz oluyorlar
Karı-koca kaymakamlar tayin oldu! İşte görev yapacakları yeni ilimiz

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu
Dört yıl aradan sonra yine Dünya Kupası'nda ortaya çıktı! İşte son hali

Dört yıl sonra yeniden ortaya çıktı