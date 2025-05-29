DEM Parti'li Çiftyürek, "Terörsüz Türkiye" sürecini değerlendirdi

DEM Parti'li Çiftyürek, 'Terörsüz Türkiye' sürecini değerlendirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, "Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik Meclis'te komisyon kurulmasına ilişkin "Meclis, bu meseleyi enine boyuna tartışmalı ve burada bir yol haritası belirlemelidir.

Dem Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, "Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik Meclis'te komisyon kurulmasına ilişkin "Meclis, bu meseleyi enine boyuna tartışmalı ve burada bir yol haritası belirlemelidir." dedi.

Çiftyürek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'de yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili komisyon kurulduğunu anımsatarak, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarına yönelik de Meclis'te bir komisyon kurulmasının önemli olduğunu dile getirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarına yönelik Meclis'te kurulması planlanan komisyonla ilgili açıklamasını anımsatan Çiftyürek, "Meclis, bu meseleyi enine boyuna tartışmalı ve burada bir yol haritası belirlemelidir. Dolayısıyla Meclis'e gelecek olmasını son derece önemsiyoruz ama adı konulmalı. Olgu, süreç adıyla birlikte tartışılmalıdır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili AK Parti'de 10 hukukçudan oluşan bir ekibin kurulduğunu hatırlatan Çiftyürek, "Temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesini esas alan bir anayasa olmalı." ifadesini kullandı.

Dem Parti'li Çiftyürek, "Anayasanın içerik kazanması, Kürt meselesinin Meclis'te tartışılması belki de önümüzdeki yüzyıla ilişkin hem Türkiye'nin hem de Kürt ve Türk halkının Orta Doğu'da birlikte yürüyüşünün önünü açacaktır." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak

Bugün Meclis'e geliyor, cezaevinden yalnızca bir grup tahliye edilecek
Anayasa Komisyonu çalışmalarına başlıyor! İlk toplantının tarihi belli oldu

Erdoğan'ın talimatı ile kuruldu! İlk toplantı 4 Haziran'da
Zelenski, Almanya ziyaretinde ilk kez takım elbise giydi

Zelenski ülkeyi ziyaretinde aylar sonra ilk kez takım elbise giydi
Hız ve kemer kontrolü yapacak yeni radar sistemi geliyor! Anında ceza kesilecek

Hız ve kemer kontrolünü yapacak, anında ceza kesecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Özelleştirme İdaresi 5 ildeki bazı taşınmazları özelleştirecek

Hazine'den büyük varlık satışı! Yetişen alıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar

Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Trafik kontrolünde çılgına döndü, gazeteciye 'Kaburgasız' dedi

Trafik kontrolünde çılgına döndü: Senin simanı çektim, kaburgasız
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
İsviçre'de çöken buzul nedeniyle bir köy yok oldu

İsviçre'de buzul çöktü, köy yok oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.