DEM Parti raporunu TBMM Başkanlığına sundu
DEM Parti'nin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, hazırladıkları raporu TBMM Başkanlığına sundu. Raporu sunan komisyon üyeleri arasında Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Meral Danış Beştaş gibi isimler yer alıyor.
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, İstanbul milletvekilleri Celal Fırat ve Cengiz Çiçek, hazırladıkları raporu TBMM Başkanlığına sundu. - ANKARA
