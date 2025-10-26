DEM Parti İmralı Heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar 30 Ekim Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirecek. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika