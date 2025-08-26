Komisyon kurulduktan sonra bir ilk! DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor

Komisyon kurulduktan sonra bir ilk! DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti heyeti, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kurulmasının ardından perşembe günü ilk kez İmralı'ya gidecek. Heyetin, komisyon çalışmalarıyla ilgili Öcalan'a bilgi aktaracakları ve görüş alacakları belirtildi.

Dem Parti heyeti, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kurulması sonrası perşembe günü İmralı'ya gidecek.

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti heyetinin, komisyon çalışmalarıyla ilgili Öcalan'a bilgi aktaracakları ve görüş alacakları belirtildi.

SON GÖRÜŞME 25 TEMMUZ'DA GERÇEKLEŞTİ

DEM Partili Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet, Öcalan ile en son 25 Temmuz'da görüşmüştü.

Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, hafta sonu Van'da düzenlenen mitingde iktidara, "İmralı kapıları elinizdeki bir musluk mudur? Bir ay açıyorsunuz, bir ay kapatıyorsunuz? Böyle mi bu sürece sahip çıkıyorsunuz?" diye seslenmişti. Heyetin yapacağı ziyarette Öcalan'a Meclis komisyonun ve DEM Parti'nin süreçle ilgili yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi vermesi bekleniyor. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, İmralı ziyaretine ilişkin soru üzerine, "Bu hafta içinde heyetimizin Ada'ya gitme olasılığı çok yüksek. Büyük olasılıkla da gidecektir. Ama günü henüz belli değil. Yaklaşık bir aydır heyetimiz Ada'ya gidemedi" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Cadde ortasında silahlı kavga! 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

2 grup cadde ortasında çatıştı, ortalık kan gölüne döndü
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMücahit Kılıç:

Adam yerine koydular şunları şakşakcılar alkışlasın

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Amaçları süreci sırf sekteye uğratmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Bunların dertleri başka.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Gidin ,gidin. Bir kahve içip gelirsiniz. Komisyon , lideriniz istedi diye kuruldu. Tartışılsın isteniyor ama çözüm süreci gibi o da yarıda kalacak. Boş yapılıyor...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeleri aile çiftliğine çeviren muhterisler için artık deniz bitmiştir

Erdoğan'ın meydan okuyan çıkışının adresi açık: Sizin için deniz bitti
Altın, Trump'ın Fed hamlesiyle yükseldi

Altın fiyatlarına Trump etkisi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.