Haberler

DEM Parti AK Parti'yi ziyaret etti

DEM Parti AK Parti'yi ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti heyeti, AK Parti Grubu'nu ziyaret ederek siyasi temaslarda bulundu. Ziyarete AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı.

Dem Parti heyeti, AK Parti Grubu'nu ziyaret etti.

Dem Parti, AK Parti Grubu'nu ziyaret etti. AK Parti heyeti, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten oluşuyor. AK Parti heyeti DEM Parti heyetini kapıda karşıladı. DEM Parti heyetinde ise TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol bulunuyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eyüpspor'dan bomba Fenerbahçe maçı paylaşımı: Yatacağınız belliydi Fener'inize

Eyüpspor'dan bomba Fenerbahçe maçı paylaşımı
ABD Suriye'de askeri operasyon başlattı

ABD'den sınır komşumuzda askeri operasyon! Çok sayıda hedef vuruldu
Sadettin Saran sonrası uyuşturucu operasyonunda yeni iddia: Büyük ve önemli bir isim daha var

Sadettin Saran sonrasını işaret etti: Büyük bir isim daha var
'Horoz' lakaplı bu araca galoşsuz binmek yasak

Aracına gözü gibi bakıyor! Lakabı bile var, galoşsuz bindirmiyor
Eyüpspor'dan bomba Fenerbahçe maçı paylaşımı: Yatacağınız belliydi Fener'inize

Eyüpspor'dan bomba Fenerbahçe maçı paylaşımı
Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı

Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
Galatasaray'dan Uğurcan Çakır kararı

Galatasaray'dan taraftarı endişelendiren Uğurcan kararı
Tuğyan'ın erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı! Küfürler ve hakaretler...

Olay anlar! Erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
Transferde bombalar peş peşe! Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attıracak

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attırıyor
Yeni Azra Akın! 2025 Türkiye Güzeli Sıla Saraydemir kimdir?

Yeni Azra Akın! 2025 Türkiye Güzeli Sıla Saraydemir kimdir?
Silahlı kavgaya karışan genç futbolcu hayatını kaybetti

Silahlı kavgaya karışan genç futbolcudan acı haber
title