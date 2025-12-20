DEM Parti AK Parti'yi ziyaret etti

Dem Parti heyeti, AK Parti Grubu'nu ziyaret etti.

Dem Parti, AK Parti Grubu'nu ziyaret etti. AK Parti heyeti, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten oluşuyor. AK Parti heyeti DEM Parti heyetini kapıda karşıladı. DEM Parti heyetinde ise TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol bulunuyor. - ANKARA