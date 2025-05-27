DEM Parti Heyeti, AK Parti Grubu'nu Ziyaret Edecek

DEM Parti Heyeti, AK Parti Grubu'nu Ziyaret Edecek
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DEM Parti heyeti, yarın saat 15.00'te Meclis'te AK Parti Grubu'nu ziyaret edecek. Heyet, Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'den oluşuyor.

Dem Parti heyeti, yarın saat 15.00'te Meclis'te AK Parti Grubu'nu ziyaret edecek.

Üçüncü kez siyasi parti turuna çıkan DEM Parti heyeti, yarın AK Parti grubunu ziyaret edecek. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'den oluşan heyeti, yarın saat 15.00'de Meclis'te AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki heyetle görüşecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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