DEM Parti Eş Genel Başkanları, Sırrı Süreyya Önder'i Hastanede Ziyaret Etti

Dem Parti Eş Genel Başkanları, Sırrı Süreyya Önder'e hastanede ziyarette bulundu

İSTANBUL - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ve Parti Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan Sırrı Süreyya Önder'e ziyarette bulundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları hastanede bulunan ve ameliyatı devam eden Sırrı Süreyya Önder'in durumuyla ilgili hastane önünde açıklamada bulundu. Hatimoğulları açıklamasında, "Meclis Başkan Vekili, DEM Parti Milletvekilimiz ve aynı zamanda İmralı heyeti üyemiz sevgili Sırrı Süreyya Önder bugün evinde geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu çağrılan ambulans ile kendisine ilk müdahale yapıldı. Hastaneye getirildi. Hastanede aort damarının yırtıldığı fark edildi ve acilen ameliyata alındı. Saatlerdir ameliyatta. Ameliyatın uzun süreceğini bekliyoruz. Doktorların bize verdiği bilgi bu. Bu zaman zarfı içinde başta siz değerli basın emekçileri olmak üzere sağlık emekçileri, doktorlar, ilk müdahaleyi yapan hemşireler ve buraya gelen sayın vali, telefonla arayan, ilgilenen siyasi parti başkanları, milletvekili arkadaşlarımız ve değerli halkımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Önder'in bugüne kadar çok badire atlattığını ve bunu da atlatacağına inandıklarını ifade eden Hatimoğulları, "Sırrı Süreyya bugüne kadar çok badire atlattı. Biz inanıyoruz ki bu badireyi de atlatacak. Biz inanıyoruz ki bu ameliyattan da sağlıklı bir şekilde çıkacak. Sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettirecek. Arayan, soran, ilgilenen herkese teşekkürlerimizi bir kez daha sunuyorum. Sağlığıyla ilgili bilgiler aldıkça, yeni bilgiler aldıkça sizlerle paylaşacağız." dedi.