DEM Parti Eş Genel Başkanları DİSK'i Ziyaret Etti

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu (DİSK) ziyaret etti.

Hatimoğulları ve Bakırhan, beraberlerindeki heyetle, muhalefet partileri, sendikalar ve STK'larla başlattıkları görüşme turu kapsamında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'yla bir araya geldi.

DİSK Genel Merkezi'nde yaklaşık 1 saat süren görüşme basına kapalı yapıldı.