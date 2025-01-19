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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Babası Toprağa Verildi

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın babası Ali Bakırhan, Paşaçayır Mahallesi camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine partinin diğer yetkilileri de katıldı.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'ın babası toprağa verildi

KARS - Önceki gün hayatını kaybeden DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın babası Ali Bakırhan, toprağa verildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın babası Ali Bakırhan'ın için Paşaçayır Mahallesi camisinde cenaze namazı kılındı. Önceki gün hayatını kaybeden Ali Bakırhan'ın cenaze namazına DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları Oruç, Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve yakınları katıldı.

DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın babası Ali Bakırhan'ın naşı Öğle Namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Paşaçayır Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Babası Toprağa Verildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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