DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Batman'da Esnaf Ziyaretinde Bulundu
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Batman'da seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu. Oruç, Gülistan Caddesi ve Turgut Özal Bulvarında esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti ve daha sonra seçim lokalinde partililerle bir araya geldi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Batman'da esnaf ziyaretinde bulundu.
Oruç, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Batman'da Gülistan Caddesi ve Turgut Özal Bulvarında esnafı ziyaret etti.
Vatandaşlarla sohbet eden Oruç, daha sonra seçim lokalinde partililerle bir araya geldi.