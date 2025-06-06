DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine telefon

DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine telefon
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kurban Bayramı vesilesiyle Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ü arayarak bayramını kutladı.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kurban Bayramı vesilesiyle Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ü arayarak bayramını kutladı.

Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğlları ve Tuncer Bakırhan, Kurban Bayramı kutlamaları çerçevesinde bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdi. DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, görüşmeler çerçevesinde terör örgütü PKK'nın 2017'de şehit ettiği Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ü aranarak Kurban Bayramı kutlandı.

Hatimoğulları, Türkiye'deki siyasi parti liderlerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Sol Parti temsilcileri ve bileşen partilerimizin eş genel başkanlarını aradı. Hatimoğulları ayrıca Cemile Çağırga, Ceylan Önkol ve Uğur Kaymaz'ın ailelerini de arayarak bayramlarını kutladı.

Bakırhan ise KDP lideri Mesut Barzani, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, bileşen partilerimizin eş genel başkanlarını arayarak bayramlarını kutladı. Bakırhan, Bafil Talabani, Neçirvan Barzani ve Kubat Talabani'yi de arayarak bayramlarını kutladı. Bakırhan ayrıca Barış Anneleri, Cumartesi Anneleri, Berkin Elvan'ın ailesini ve Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ü arayarak bayramlarını kutladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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