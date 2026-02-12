Haberler

DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama

DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti heyetinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleşen görüşmelerine ilişkin açıklama geldi. Heyet açıklamasında, "Sürecin kararlılıkla devam ettirileceğine dair ortak irade teyit edildi. Bu çerçevede, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunun kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlanmasının, demokratikleşme ve özgürlükler konusunda sağlam bir temel sunmasının gerekliliğine vurgu yapıldı" denildi.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetindeki TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti.
  • Görüşmede, terörsüz Türkiye sürecinin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade teyit edildi.
  • Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunun kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlanmasının gerekliliği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı dün kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. 1 saatin üzerindeki görüşme sonrası DEM Parti açıklama yaptı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ DEĞERLENDİRİLDİ

Açıklamada, DEM Parti İmralı Heyeti olarak, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bölgemizde yaşanan gelişmeler, bu gelişmelerin Türkiye'ye ve Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ne etkileri üzerine istişarede bulunduk." denildi.

İlgili Haberler
Bahçeli çağrı yapmıştı! Ortak raporda, Öcalan'a umut hakkı yokBahçeli çağrı yapmıştı! Ortak raporda, Öcalan'a umut hakkı yok

KOMİSYON RAPORUYLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmede, sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi. Yürütülen süreçle ilgili somut ve güven verici adımların atılması için TBMM'nin, ilgili bakanlıkların ve kamu kurumlarının çalışmalarını yoğunlaştırmalarına ihtiyaç duyulduğu dile getirildi. Bu çerçevede, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunun kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlanmasının, demokratikleşme ve özgürlükler konusunda sağlam bir temel sunmasının gerekliliğine vurgu yapıldı. Toplumun tüm kesimlerini kapsayacak ve Türkiye'nin demokratik geleceğine dayanak oluşturacak, yasal çerçevenin gecikmeden ve en geniş uzlaşıyla çıkmasının önemli olduğu belirtildi. Küresel ve bölgesel siyasette önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde yapılan bu görüşmenin, Türkiye ve bölge halklarının barış içinde bir arada yaşamasına katkı sağlayacağına inancımızı yineliyor, Sayın Cumhurbaşkanı'na kabulü için teşekkür ediyoruz."

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
Meclis'teki yumruklu kavgaya karışan Osman Gökçek konuştu: Gereken cevabı verdik ve evlerine gönderdik

Yumruklu kavgada başroldeydi! Sözleriyle yangına benzin döktü
CHP'li vekilden Meclis'te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti

Milletvekilinden inanılmaz iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti
E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak

E-Devlet'ten yetki vermeyene kötü haber! Uygulama 3 gün sonra başlıyor
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!

Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Nehir yatağında ortaya çıkıyor, eline tavasını alan avuç avuç topluyor

Nehir yatağında ortaya çıkıyor, eline tavasını alan avuç avuç topluyor
Bahçeli çağrı yapmıştı! Ortak raporda, Öcalan'a umut hakkı yok

Bahçeli çağrı yapmıştı! Öcalan'a umut hakkıyla ilgili yeni gelişme
Rehber öğretmen kaynar çayla fizik öğretmenini haşladı

Öğretmen öğretmene bunu yaparsa! Okulda yaşananlar akıllara zarar
İşte futbol bu! Geriden gelip 16 maçlık hasreti bitirdiler

İşte futbol bu! Geriden gelip 16 maçlık hasreti bitirdiler
Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı

Temu, fiyatları katlayan yasağı bir yöntemle aştı