DBP Eş Genel Başkanı Aydeniz: Türk askerinin görev süresinin uzatılması çözüm değil

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin uzatılmasının çözüm olmayacağını, çözümün birlikte yaşama zemininden geçtiğini söyledi.

Aydeniz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Irak ve Suriye'de askeri varlığını sürdürmesine ilişkin tezkerenin, bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşüleceğini, bu tezkerenin amacının, çözümsüz bırakılmak istenen Kürt sorununun derinleştirilmesine yönelik olduğunu iddia etti.

Salihe Aydeniz, "Sorunun çözümünün yolu tezkerelerden değil, barıştan geçiyor. Gelin, hep beraber Meclis'te bu çözümleri konuşacağımız, bunları ortaklaştıracağımız ve Orta Doğu'nun demokrasisinin geliştirilmesinde rol oynayabileceğimiz bir gündemi hep beraber konuşalım." dedi.