Davutoğlu, 'Vasiyetimdir' diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum

Yeni Yol Partisi'nin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasına ramazan ayını tebrik ederek başlayan Davutoğlu, vasiyetini de açıkladı.

"BU FAKİRİN TABUTU CAMİYE GETİRİLDİĞİNDE..."

"Gençlere vasiyetimdir" diyerek söze başlayan Davutoğlu, "Şimdi gençlere vasiyetim: Bir gün mutlaka olacak olan, bu fakirin tabutu camiye geldiğinde, asla bu riyakâr siyaset erbabını oraya yaklaştırmayacaksınız. Herkes namazını kılabilir, kimse yasaklanmaz. Ama omuzlayacak olanlar kimler olmalı biliyor musunuz? Bu gün geldiğinde Filistinli, Arakanlı, Somalili, Boşnak, Kosovalı, Doğu Türkistanlı, Kırımlı, Azeri, Kerküklü birer genç bulacaksınız. Ve onlar, 'Biz bu adamı hayır bilirdik' diye omuzlayacaklar; vuslat yerine onlar götürecek. Benim hakkımda hayır şahitlik etmeyen kimseyi cenaze törenimde istemiyorum" dedi.

YENİŞEHİRLİOĞLU'NA SERT TEPKİ

Ahmet Davutoğlu, tartışmalara da neden olan, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yemin töreni çıkışında Bakan Gürlek'in omzuna elini koymasını "Adalet Bakanı o çok tartışmalı, çok kavgalı yemin töreninden çıktı. Dışarı çıkarken bir küstah grup başkanvekili, Adalet Bakanı'nın omzuna elini koydu. Yani aslında verdiği tablo şu: 'Sen Adalet Bakanısın ama elim omzunun üstünde.' Çekin o elinizi adaletin üstünden, çekin. Ve Adalet Bakanı'na söylüyorum: Belki o heyecan içinde o tavrı fark etmediniz ya da müsamaha göstermek durumunda kaldınız. Dönüp, 'Çek şu elini be adam' demeliydiniz. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı'nın üstüne kimse el koyamaz. Adalet Bakanı başka bir partiden, iktidardan olabilir, ona şunu söylüyorum: Kim senin omzuna el atmak isterse biz buradayız, yanındayız. Dik dur. Kimsenin adaletin üstüne elini koymasına izin verme" sözleriyle eleştirdi.

BAKAN ÇİFTÇİ'YE ÖNERİLER

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi'nin hafız olduğunu anımsatarak, "Gurur duydum. Onlara tavsiyem de Kur'an-ı Kerim'in emanet, emniyet ve adalet ayetlerini dikkatlice okusunlar" dedi.

