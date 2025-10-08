Haberler

Davutoğlu: Özgürlük Filoları Gazze'ye Devam Edecek

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de yaptığı açıklamada, İsrail'in abluka uygulamalarına karşı Özgürlük filolarının Gazze'ye ulaşmaya devam edeceğini belirtti ve milletvekillerinin sağlıklarının korunması için devlet yetkililerine çağrıda bulundu.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Soykırımcı barbar İsrail bilsin ki, ne yaparlarsa yapsınlar Özgürlük filoları, Gazze'de insanlık dışı abluka kırılana kadar dalga dalga gelmeye devam edecek" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de Saadet, Gelecek ve DEVA partilerinin milletvekillerinden oluşan Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Davutoğlu, İsrail güçleri tarafından alıkonulan milletvekillerinin sağlık ve onurlarına helal gelmeden Türkiye'ye dönmeleri gerektiğini söyledi. Davutoğlu, "Son olarak kendileriyle gece saat 01.00'da tek tek görüştüm. Gece uyku tutmamıştı, sanki yüreğime bir ateş düşmüştü. Son bir kez daha görüşmek istedim. Beklenen operasyon aslında bu gece gerçekleşecekti. Hepsi vakur ve özgüven içerisindeydi. Temsil ettikleri milletin vakarını, denize açıldıkları Gazze'nin vicdanını taşıyorlardı. Hava şartları dolayısıyla Sumud Filosu'na göre İskenderiye açıklarında bir rotada ilerliyorlardı. Soykırımcı barbar İsrail bilsin ki, ne yaparlarsa yapsınlar Özgürlük filoları, Gazze'de insanlık dışı abluka kırılana kadar dalga dalga gelmeye devam edecek. Durduramayacaklar. Devlet yetkililerine ve TBMM Başkanlığına, TBMM'nin onurunu temsil eden milletvekillerimizin sağlıklarına ve onurlarına helal gelmeden ülkemize dönüşleri için her türlü tedbiri alma ve soykırımcı İsrail'e gereken caydırıcı gücümüzü gösterme çağrısında bulunuyorum. Tabiri caizse Sumud'dan somut adımlara yönelik bir eylem çıkmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
