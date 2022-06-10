Davutoğlu'nun Şire Pazarı ziyaretinde yuhaladılar - Haberler

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Davutoğlu'nun Şire Pazarı ziyaretinde yuhaladılar

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Davutoğlu'nun Şire Pazarı ziyaretinde yuhaladılar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Malatya'da kayısı pazarını ziyareti sırasında bazı vatandaşların tepkisi ile karşılaştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Malatya'da kayısı pazarını ziyareti sırasında bazı vatandaşların tepkisi ile karşılaştı.

2 günlük Malatya ziyaretinde kentteki kayısı pazarı olarak bilinen Şire Pazarı'nı ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, burada bazı vatandaşların prestosu ile karşılaştı.

ilçe ziyaretinde vatandaşları ziyareti sırasında gerginlik yaşandı. Vatandaşların Davutoğlu'na tepki gösterdiği ziyarette İl Başkanının vatandaşlara 'Çakal' dediği iddiası üzerine tartışma çıktı. Ak Parti'den ayrılması ve 6'lı masa ile yapılan ittifakı soran vatandaşlar Davutoğlu'na tepki gösterince araya korumalar ve partililer girdi.

Bir kayısıcı esnafının Davutoğlu'na kayısı hediye ederek, AK Parti döneminde yüzde 49 ile başbakan seçildiğinde bu oyun kimin olduğunu sorması ile ortam gerildi. Esnaf ile Davutoğlu arasında hararetli geçen tartışmanın ardından bir gurup vatandaş da Ahmet Davutoğlu'nu yuhalayarak tepkisini dile getirdi.

Bu sırada partililerle vatandaşlar arasında da kısa süreli gerginlik yaşandı. Polislerin araya girmesi ile gerginlik büyümeden sonlandırıldı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu AK Parti Malatya Politika Haberler

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Yorumlar (1)

Bulent :

Malatyalılar misafir sevmezler

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