Davutoğlu ilk kez açıkladı: Saadet, DEVA, Gelecek ve Yeniden Refah birleşebilir

Siyaset kulislerinde bir süredir Saadet Partisi, Deva Parti, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin birleşip birleşmeyeceği tartışmaları konuşuluyor.

Bazı siyasi parti temsilcileri görüşmelerin sürdüğünü belirtirken bazı isimlerin ise tek çatıda birleşmeye sıcak bakmadığı belirtiliyor. Ancak bu 4 parti arasında görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.

DAVUTOĞLU'NDAN CANLI YAYINDA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Son olarak dikkat çeken bir açıklama da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Ekol TV'de açıklamalarda bulunan Davutoğlu, 1950 yılından bu yana bütün toplumsal dönüşümlerin merkez muhafazakar kitlenin onayıyla olduğunu belirtti.

"GENÇLERİN ÜMİDİ KALMAMIŞ"

Davutoğlu, "Menderes, Demirel, Özal, Erbakan, Erdoğan... Büyük kitlesel dönüşümler hep burada oldu. Burada bir tıkanma var. Çünkü ekonomik kriz var. Hukuka güven kalmamış. Devlet işleyişinde eksiklikler var. Gençlerin ümidi kalmamış" dedi.

"BÜYÜK REFORMLARA İHTİYACIMIZ VAR"

Tabanda Erdoğan sonrasında bir belirsizlik düşüncesi olduğunu söyleyen Davutoğlu, "Türkiye'nin kaderi bir kişiye bağlandı. AK Parti içinde şu mu lider olacak bu mu lider olacak tartışmaları var... Türkiye'nin sorunu Erdoğan'dan sonra kimin geleceği sorunu değil. Çok daha büyük reformlara ihtiyacımız var" diye konuştu.

"GÜN EGO YAPMA GÜNÜ DEĞİL"

Partilerin birleşme tartışmalarına ilişkin de konuşan Davutoğlu, "Eğer orada bir tıkanma varsa bizim güçlü bir alternatif üretmemiz lazım. Gün ego yapma günü değil. Saadet, DEVA, Gelecek ve Yeniden Refah birleşebilir. Ben elimden gelen her şeyi yapacağım. Ümit ederim ki, seçim sathına girmeden bu birleşmeyi yaparız" ifadelerini kullandı.