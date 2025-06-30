Davacı Lütfü Savaş'ın avukatı: Özel görevden el çektirilmeli, görev Kılıçdaroğlu'na verilmeli

Davacı Lütfü Savaş'ın avukatı: Özel görevden el çektirilmeli, görev Kılıçdaroğlu'na verilmeli
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Türkiye'nin kilitlendiği CHP kurultay davası başlarken, davanın şikayetçisi Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen "İvedilikle Özgür Özel görevden el çektirilmelidir. Karar kesinleşene kadar Kemal Kılıçdaroğlu'na yetki verilmeli. Bu davaya konu usulsüzlükler milli güvenlik sorunudur. Mutlak butlan ile Kemal Kılıçdaroğlu göreve çağrılmalıdır" talebinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler bugün görülecek kurultay davasının duruşmasında. Kurultayın iptali istemiyle açılan davada yeni duruşma Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülüyor.

SAVAŞ VE KILIÇDAROĞLU DURUŞMA SALONUNA GELMEDİ

Davanın şikayetçisi Lütfü Savaş ve mağduru Kemal Kılıçdaroğlu duruşma salonuna gelmedi. Duruşmada Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen, kurultayın iptalini ve "Gayrimeşru Genel Başkan" ifadesini kullandığı Özgür Özel yönetiminin tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasını talep etti.

"BİRÇOK DELEGEYE NAKİT PARA RÜŞVET VERİLMİŞTİR"

Avukat Üregen mahkemedeki taleplerini şöyle sıraladı; "PM üyelerinin Feri müdahale taleplerine itiraz ediyoruz, yargılamayı uzatmaya yöneliktir. Sözlü yargılamaya geçilmelidir. Dosya karar vermeye yeterlidir. Kurultay divan başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tarafsız davranmaması sebebiyle mutlak butlanla batıldır. Kurultayda divan başkanı Ekrem İmamoğlu koordinasyonunda, Özgür Özel'in kazanması için çok sayıda failin içinde yer aldığı çok sayıda suç işlenmiştir. Kurultayda birçok delegeye nakit para rüşvet verilmiştir. Bu konuda savcılık soruşturması vardır.

"KILIÇDAROĞLU'NA ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ YÖNÜNDE BASKI YAPILDI"

Asliye Ceza Mahkemesinin Görevsizlik kararı ile bu durum sabittir. Kurultayda delegelere baskı yapılmıştır. Özgür Özel'i desteklemeyenlerin işten çıkarılacakları söylenmiştir. Tüzükteki 3 saatlik süreye riayet edilmemiştir. Kılıçdaroğlu'na adaylıktan çekilmesi yönünde organize baskı yapılmış ve çekildiği yönünde yalan bilgi yayılarak delege ve kurultay iradesi sakatlanmıştır. Divan Başkanı tarafından oy sayım dökümüne müdahale edilmiştir. Özgür Özel'in kazanacağı algısı oluşturulmuştur.

"OLAĞANÜSTÜ KURULTAY YOK HÜKMÜNDE SAYILMALIDIR"

İradeye fesat karıştırılması durumuna Siyasi Partiler Kanunu M.21/10-11 maddelerinin dışında değerlendirilmeli Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu uygulanmalıdır. 6 Nisan 2025 tarihli CHP olağanüstü kurultay kararı yetkisiz Genel Başkan tarafından alınmıştır. Bu davamız kabul edilirse olağanüstü kurultay da yok hükmünde sayılmalıdır. Olağanüstü kurultay, kanuna karşı hile yapmak amacıyla yapılmıştır.

"BU DAVAYA KONU USULSÜZLÜKLER MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR"

Olağanüstü kurultayın yapıldığı salon elverişsizdir. Bu kurultayda Gayrimeşru Genel Başkan kendini kurtarmak için bir mizansen sergilemiştir. CHP Genel Başkanı Sn. Özgür Özel'in ifade ettiği gibi seçilmeyen bir kişi partiyi yönetemez. İvedilikle Özgür Özel görevden el çektirilmelidir. Karar kesinleşene kadar Kemal Kılıçdaroğlu'na yetki verilmesini talep ederiz. Bu davaya konu usulsüzlükler milli güvenlik sorunudur. Mutlak butlan kararı verilmelidir. Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki karar organları göreve çağrılmalıdır."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Biri şu lütfiye desinki halkın iradesi mutlak butlanin ustundedir hatta millet iradesi devletinde ustundedir bu milletin iradesi bir araya gelip basimizda bir çatı olsun diye uniter bir yapı kurmustur Atatürk onderliginde yani devlet bile millet iradesi ile kurulur Kılıçdaroğlu goreve cagrilmasin çünkü millet istemiyor yemisim butlanini

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Haber YorumlarıMGk:

Bunlar birbirini yiyiyor her türlü PİSLİĞİ itiraf ediyorlar hala Ak parti diyen ahmaklar var

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Haber YorumlarıGokhan selçuk:

Meral hn gibi danışmalık elçilik vs vs teklifimi aldın. Bunca yıl CHP yi Akp ye peşkeş çektin. Şimdi ilk defa CHP 1. Parti olunca tutuştunuz ortağı nasıl karıştırırız edasındasınız. Yazıklat olsun. Bu insanların emeği seni tutsunnnnnn.

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Haber Yorumlarıvatandaş:

bu adam akp ye çalişıyor.

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Haber YorumlarıSer_hat:

Sen kimin avukatınsın la...

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