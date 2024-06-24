Dava öncesi dikkat çeken görüşme! Ayşe Ateş ve Özgür Özel 2'nci kez bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ayşe Ateş arasındaki bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede ana gündem maddesi ise 1 Temmuz'da ilk duruşması görülecek olan Sinan Ateş davası oldu.

Silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nde ikinci kez bir araya geldi.

GÖRÜŞME YARIM SAAT SÜRDÜ

Özel ve Ateş'in genel merkezdeki görüşmesi yarım saat sürdü. Ayşe Ateş görüşmenin ardından bir açıklama yapmadan genel merkezin otoparkından ayrıldı.

İLK DURUŞMA 1 TEMMUZ'DA

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sanıklar 1 Temmuz'da hakim karşısında olacak.