Danimarka Dışişleri Bakanı: Bosna Hersek AB'nin bir parçası olacak

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, Bosna Hersek'in gelecekte Avrupa Birliği ailesinin bir parçası olacağından emin olduklarını söyledi. Rasmussen, Bosna Hersek'in AB üyelik sürecinde önemli adımlar attığını ve Danimarka'nın desteğini sürdüreceğini belirtti.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, Bosna Hersek'in gelecek dönemde Avrupa Birliği (AB) ailesinin bir parçası olacağından emin olduklarını söyledi.

Rasmussen, Sırbistan'ın ardından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki resmi temasları kapsamında mevkidaşı Elmedin Konakovic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Danimarka'da 16 bin ila 23 bin arasında Bosna Hersek kökenli vatandaş yaşadığını belirten Rasmussen, "Gelecekte Bosna Hersek'in AB ailesinin bir parçası olacağına eminim." dedi.

Ukrayna'daki savaşın bölgeye etkisini de ele aldıklarını ifade eden Rasmussen, Bosna Hersek'te son dönemde atılan olumlu adımları memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

Danimarka'nın Batı Balkanlar'ın istikrar ve barışı için her zaman destek vereceğine dikkati çeken Rasmussen, "Hükümetimiz Bosna Hersek'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklemektedir. AB'nin genişleme politikası önemli bir siyasi önceliktir. Bosna Hersek'i de yakın geçmişte aday ülke statüsü aldığı için tebrik ederim." diye konuştu.

Konakovic de Bosna Hersek'in AB üyelik sürecinde önemli bir adım atabilmek için 14 temel önceliğe ilişkin sorumlulukları yerine getirmeleri gerektiğini ifade ederek, Danimarka ile dış ticaret hacminin artmasında potansiyelin olduğunu söyledi.

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'ndeki (RS) gelişmelerin endişe verici olduğunu dile getiren Konakovic, "Danimarkalı mevkidaşıma, Bosna Hersek'te Rusya'nın etkisini anlattım. Bunun hepimiz için bir sorun olduğunun farkındayız ancak AB'deki dostlarıma problemlere ortak çözüm bulunabilmesi için bir platform oluşturulması gerektiğini söyledim. Ceza tüm Bosna Hersek vatandaşlarına kesilmemeli." değerlendirmesinde bulundu.