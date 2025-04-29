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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya ziyareti nedeniyle vekalet Cevdet Yılmaz'a verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya ziyareti nedeniyle vekalet Cevdet Yılmaz'a verildi
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Nisan'da İtalya'yı ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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