Atama kararları belli oldu: 6 ilin emniyet müdürü değişti
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Bingöl ve Iğdır il emniyet müdürleri görevden alındı, 6 ile yeni emniyet müdürü atandı.
Devlet Denetleme Kurulu ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Devlet Denetleme Kurulu üyeliklerine Cengiz Aydın, Semih İsa Çamurtaş ve Osman Öztürk atandı.
2 İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI
Karar ile birlikte, Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan ile Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya görevlerinden alındı.
6 İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'ne Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne Hakan Yılmaz, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ordu İl Emniyet Müdürü Attila Aksoy, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ahmet Acar, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'ne ise Niyazi Turgay atandı.