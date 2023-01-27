Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması geçiştirilecek bir hadise değildir'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması "bir kaç fanatiğin provokasyonu. Abartıp reklamını yapmayalım" diye geçiştirilecek bir hadise değildir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması "bir kaç fanatiğin provokasyonu. Abartıp reklamını yapmayalım" diye geçiştirilecek bir hadise değildir. Buna izin vermek kötülüğün sıradanlaştırılmasıdır. Nefret suçlarının hafifletilmesidir. Fanatizmin korunması ve ödüllendirilmesidir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kur'an- ı Kerim'e karşı yapılan saldırılara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kur'an-ı Kerim'e karşı gerçekleştirilen saldırıların söylemlerle geçiştirilmemesi gerektiğine vurgu yapan Kalın, bu söylemlerin kötülüğü sıradanlaştırmaya ve nefret suçlarının hafifletilmesine sebep olabileceğine dikkat çekti.

Kalın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması 'bir kaç fanatiğin provokasyonu. Abartıp reklamını yapmayalım' diye geçiştirilecek bir hadise

değildir. Buna izin vermek kötülüğün sıradanlaştırılmasıdır. Nefret suçlarının hafifletilmesidir. Fanatizmin korunması ve ödüllendirilmesidir". - ANKARA