Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı
CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 17.00'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Gazze'de sağlanan ateşkes için imzalanan güvence belgesi, 'Terörsüz Türkiye' kapsamında Türkiye'nin iç ve dış siyasi meselelerinin ele alınacağı belirtildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika