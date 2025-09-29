Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı
CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 15.30'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin gelişmeler, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun devam eden çalışmaları ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ele alınacağı belirtildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
