Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 16.30'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin gelişmeler, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi komisyonunun devam eden çalışmaları ile Suriye'deki gelişmeler ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ele alınacağı belirtildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Binaya girişi sırasında Gürsel Tekin'in karşısına dikildi: Baksana halime, böyle gelinmez

Binaya girişi sırasında Tekin'in karşısına dikildi: Baksana halime
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.