Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı Gerçekleştirildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Toplantıda bakanlar kendi alanlarıyla ilgili sunum yapacak ve toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Saat 14.35'te başlayan toplantıda, bakanların kendi alanlarıyla ilgili sunum yapacağı belirtildi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.