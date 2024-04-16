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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı Gerçekleştirildi

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.35'te başladı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Politika Haberler

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