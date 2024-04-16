Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı Gerçekleştirildi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.35'te başladı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.35'te başladı.
31 Mart seçimlerinden sonra ilk anket! AK Parti'de kan kaybı devam ediyor
Başkanlık katında jakuzi mi var? Türkiye gündemine oturan Sancaktepe Belediyesi'nden çok özel kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında kriz mi var? Bakan Şimşek'ten dedikoduları bitiren sözler
61 sanığın yargılanması devam ediyor! Ayhan Bora Kaplan'a TRT binası önündeki Soylu ile fotoğrafları soruldu
Beypazarı maden suyu sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre'de yasaklandı
Bunalıma girip 2 adet akrep yiyen şahıs hayatını kaybetti
CHP'li belediye sahilde alkollü mekan açtı, AK Partili Varank tepki gösterdi: Anayasamıza aykırı değil mi?
TikTok'ta skandallar bitmiyor! 2 haftalık hamile kadın çocuğuna baba bulmak için video paylaştı
"Jakuzi" tartışması ile gündeme gelen Sancaktepe Belediyesi'nin borcu dudak uçuklattı
Akılalmaz kaza! Sağlık memuru ve kadın doktor arkadaşı birlikte oldukları sırada balkondan düştü