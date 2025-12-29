Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Yalova'da şehit olan polisler için başsağlığı mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yalova'daki operasyon sırasında teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan polislere rahmet, yaralı polisler ile bekçiye ise şifa dileğinde bulundu.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, Emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum."