Haberler

Cevdet Yılmaz'dan KKTC Deniz Kazası Taziye Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'deki deniz kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. 237 yolcunun kurtarıldığını belirterek kayıplar için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "KKTC'de meydana gelen elim deniz kazasında hayatını kaybeden yolculara Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KKTC'de meydana gelen elim deniz kazasında hayatını kaybeden yolculara Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazanın meydana geldiği ilk anlardan itibaren yürütülen hızlı ve koordineli çalışmalar neticesinde 237 yolcunun sağ salim karaya ulaştırılması en büyük tesellimizdir. Halen kayıp olan yolcularımıza da bir an önce sağ salim ulaşılmasını temenni ediyor, bu yönde aralıksız sürdürülen arama kurtarma çalışmalarından hayırlı haberler bekliyoruz. Arama kurtarma faaliyetlerine katılan KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarına, sahada büyük bir özveriyle görev yapan ekiplere ve gönüllülere şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Girne'deki gemi faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 8'e yükseldi, kaybolan 22 kişi aranıyor

Batan gemide bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı arttı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlanda'da AB üyeliği referandumu! Sandıktan 'hayır' çıktı

Herkes ters köşe oldu! AB üyeliği için “Hayır” dediler
Gemi faciasında dikkat çeken iddia: Mürettebat Pakistanlıydı, yolcuları anlamadılar

Gemi faciasında skandal: Mürettebat tek kelime Türkçe bilmiyormuş
ABD'nin alıkoyduğu Maduro’dan aylar sonra iki yeni fotoğraf birden

ABD'nin kaçırdığı Maduro’dan aylar sonra iki yeni fotoğraf birden
''Başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmez'' dedikleri bu olsa gerek

''Başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmez'' dedikleri bu olsa gerek
Cem Yılmaz fotoğraf paylaşıp anlattı! Kalp krizi böyle gelmiş

Cem Yılmaz fotoğraf paylaşıp anlattı! Kalp krizi böyle gelmiş
Fatih'te emekli polis dehşeti: 3 ölü

Emekli polis İstanbul'un göbeğinde dehşet saçtı: 3 ölü
Maç biteli saatler oldu, tansiyon dinmiyor! Göztepe'den bir flaş paylaşım daha

Maç biteli saatler oldu, tansiyon dinmiyor!