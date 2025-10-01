Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail'e Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " İsrail'in uluslararası sularda Sumud Filosuna yaptığı hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez. İnsanlığın ortak vicdanına yapılan bu saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in uluslararası sularda Sumud Filosuna yaptığı hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez. İnsanlığın ortak vicdanına yapılan bu saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum. Gazze'de daha fazla insanlık suçu işlenmeden ateşkes sağlanmalı, insani yardımlar kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmalı, iki devletli kalıcı çözümün yolu açılmalıdır" dedi. - ANKARA