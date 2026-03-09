Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Denizli'deki depreme ilişkin "geçmiş olsun" mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Denizli Buldan'da meydana gelen depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız saha tarama faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
Kaynak: AA / Harun Kutbe