Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, D-8 Genel Sekreteri Mahmud ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, D-8 Genel Sekreteri Mahmud ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, D-8 Genel Sekreteri Süheyl Mahmud ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede D-8'in dinamizmi, Azerbaycan'ın katılımı ve Sekretaryanın güçlendirilmesi konuları ele alındı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, D-8 Genel Sekreteri Süheyl Mahmud ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, D-8 Genel Sekreteri Sayın Süheyl Mahmud ile bir araya geldik. Görüşmemizde; D-8'in daha dinamik, proje odaklı ve sonuç üreten bir yapıya kavuşması, Azerbaycan'ın katılımıyla oluşan yeni ivmenin etkin biçimde değerlendirilmesi ve Sekretaryanın kurumsal ve mali açıdan güçlendirilmesine yönelik reform sürecini ele aldık. Türkiye olarak, kuruluşunda öncü rol oynadığımız D-8'in uluslararası alandaki etkinliğini artıracak bu dönüşüm sürecine samimi ve güçlü destek vermeye devam edeceğiz. Genel sekreterlik görevini üstlenen Sayın Mahud'a ziyaretleri için teşekkür ediyor, 14-15 Nisan 2026 tarihlerinde Cakarta'da düzenlenecek olan D-8 Zirvesi'nin Teşkilatımıza ve tüm üye devletlere hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor

Açıklaması Türkiye'yi de ilgilendiriyor: Oraya saldırmaya çalışıyorlar
Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır

Dünyanın uykularını kaçıracak "İran" açıklaması geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak dinlemeyip ovaya yaptılar, gölün ortasında kalakaldılar

Yasak dinlemeyip yaptılar, gölün ortasında kalakaldılar
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım

2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
3 dakika erken okunan ezan din adamlarını ikiye böldü

3 dakika erken okunan ezan din adamlarını ikiye böldü
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Yasak dinlemeyip ovaya yaptılar, gölün ortasında kalakaldılar

Yasak dinlemeyip yaptılar, gölün ortasında kalakaldılar
Doğulu damatla evlenen İzmirli kıza büyük şok: Görüntüyü izleyenler de şaşkın

Doğulu damatla evlenen İzmirli kıza düğün günü şoku
Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi

Fener maçından çıkarken sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi