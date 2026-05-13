Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bosna Hersek Başbakanı Krişto ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bosna Hersek Başbakanı Boryana Krişto ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelerek iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağları vurguladı ve Türkiye'nin Bosna Hersek'in egemenliğine yönelik desteğini yineledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bosna Hersek Başbakanı Sayın Boryana Krişto ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik. Bosna Hersek'le ilişkilerimiz diplomatik bağların ötesinde; tarihi ve kültürel bir ortaklık ve kardeşlik hukukuna dayanmaktadır. Türkiye olarak Bosna Hersek'in egemenliği, toprak bütünlüğü ve anayasal düzenine desteğimizi güçlü şekilde sürdürüyoruz. Uluslararası toplum nezdinde gerçekleştirdiğimiz tüm temaslarımızda da bu hassasiyetimizi dile getirmeye devam ediyoruz. Dost ve kardeş Bosna Hersek'in barış, istikrar ve refahı için dayanışma içinde olmaya ve diyalog ve ortak akıldan yana olan her çözümü desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
