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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Memmedov'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Memmedov'u kabul etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, görev süresi sona eren Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov'u veda ziyareti kapsamında kabul ederek, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, görev süresinin sona ermesi vesilesiyle veda ziyaretinde bulunan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov'u kabul etti.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Ankara'da görev yaptığı süre boyunca Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının ve stratejik işbirliğimizin güçlendirilmesine sunduğu değerli katkılar dolayısıyla kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında ve çalışmalarında başarılar diliyorum. Sayın Memmedov'un, 'Bir millet, iki devlet' anlayışı temelinde ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkarmış olan Türkiye-Azerbaycan arasındaki sarsılmaz kardeşliğin ve güçlü işbirliğinin gelişmesine katkı sunmaya devam edeceğine inanıyorum."

Kaynak: AA / Harun Kutbe
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