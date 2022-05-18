Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak'ı kabul etti - Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak'ı kabul etti
AA - Muhammed Yaşar Kördemirci - Politika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan kabulde, ikili ilişkiler ile son dönemde dünyada ve bölgede meydana gelen gelişmeler değerlendirildi.
AA / Muhammed Yaşar Kördemirci - Politika