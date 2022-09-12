Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İngiltere Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzaladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İngiltere'nin (Birleşik Krallık) Ankara Büyükelçiliğinde, Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla açılan taziye defterini imzaladı.

Büyükelçiliği ziyaret eden Oktay'ı, Maslahatgüzar Ajay Sharma ve eşi ile beraberindeki heyet karşıladı.

Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı sebebiyle büyükelçilikte açılan taziye defterini imzalayan Oktay, şunları yazdı:

"Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkı adına Majesteleri Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatından dolayı üzüntümü ifade etmek isterim. Müteveffa Kraliçe Elizabeth, 70 yıllık hükümranlığı boyunca, hızla değişen dünyada bir istikrar timsali olmuştur. Kraliçe 2. Elizabeth, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin derinleşmesine kapsamlı bir şekilde katkıda bulunmuştur ve bu nedenle saygıyla anılacaktır. Majestelerinin vefatının derin üzüntüsünü paylaşırken, Kraliyet ailesine ve Birleşik Krallık'ın dostane halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz."

Daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Maslahatgüzar Sharma bir süre görüştü.