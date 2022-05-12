Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Engelliler Haftası paylaşımı - Haberler

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Engelliler Haftası paylaşımı

AA - Abdullah Yasin Güler - Politika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Engelliler Haftası paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj paylaştı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçek engel zihinlerdedir. Engel tanımayan, başarılarıyla göğsümüzü kabartan engelli vatandaşlarımızın refahını yükseltmek sosyal devlet anlayışımızın bir gereğidir. Engelliler Haftası vesilesiyle tüm engelli vatandaşlarımıza sıhhat ve başarı dolu engelsiz bir hayat diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Abdullah Yasin Güler - Politika

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