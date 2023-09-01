Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, Genel Başkan Ergün Atalay ile görüştü. Görüşmede, çalışma hayatına ilişkin genel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk-İş Konfederasyonu Genel Merkezi'nde, Ergün Atalay ile görüştü. Yılmaz ve Atalay, çalışma hayatına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.