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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirve Toplantısı'na katıldı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirve Toplantısı'na katılarak 'Karabağ Deklarasyonu'nu imzaladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirve Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Azerbaycan'ın Şuşa kentinde ' Karabağ Deklarasyonu' imza törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yaptığı açıklamada, "Türk Dünyası'nın kültür başkentlerinden, Karabağ'ın incisi, Azat Şuşa'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Sayın Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan,Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ve heyetimizle birlikte ülkemizi temsilen katıldık. Ekonomide dünyanın ağırlık merkezlerinin değiştiği ve coğrafyamızın öneminin giderek arttığı bir dönemde, aile meclisimiz Türk Devletleri Teşkilatı'nın geldiği işbirliği düzeyi hepimizi gururlandırmaktadır. Küresel düzlemde yaşanan gelişmelerle her geçen gün daha büyük bir önem arz eden enerji arz güvenliğinde Türk Devletleri'nin rolü kritik önem taşımaktadır.

Başta Türkmen gazı olmak üzere enerji ve ulaşımda gerçekleştirdiğimiz ve planlanan projelerle hem Türk Dünyası'nın refahına hem de Avrupa'nın enerji güvenliğine büyük katkı sağlanacak. Orta Koridor'u geliştirme, iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönüşümün yanı sıra Gazze'de ateşkesin sağlanması başta olmak üzere yürüttüğümüz ortak çalışmalar hem işbirliğimizi güçlendirecek hem de Türk Dünyası'nın küresel rolünü ortaya koyacaktır. Coğrafyamızın çevresinde yükselen krizler sadece bizler için değil, tüm dünya için sınama teşkil etmektedir. 'Birliğimiz Gücümüzdür' şiarıyla her türlü sınamaya karşı ortak çaba göstermeye devam etmeliyiz. 'Ulaştırma, Bağlantısallık ve Müşterek İklim Eylemleriyle Sürdürülebilir Geleceğin İnşası' temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nin ve imzaladığımız Karabağ Deklarasyonu'nun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ev sahibi can Azerbaycan'a ve Cenap Prezident Sayın İlham Aliyev Beyefendi'ye ev sahiplikleri için şükranlarımı sunuyor, Teşkilat üyesi dost ve kardeş ülke halklarına muhabbetlerimi iletiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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