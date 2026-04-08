Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "(ABD-İran) Geçici ateşkes süresi boyunca tarafların gerilimi tırmandıran tutumlardan uzak durmalarını, varılan mutabakata bağlı kalarak süreci sağduyu ile yönetmelerini temenni ediyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı