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Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurt dışındaki oy sayısı 1.9 milyonu aştı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurt dışındaki oy sayısı 1.9 milyonu aştı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 920 bin 53'e ulaştı. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi sona ererken, gümrüklerde oy verme işlemleri yarın sona erecek.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin yarın yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 920 bin 53'e ulaştı.
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilciliklerdeki oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona ermişti. Gümrüklerde ise oy verme işlemleri sürüyor.
Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, saat 16.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 920 bin 53'e ulaştı.
Gümrüklerde oy verme işlemi, yarın saat 17.00'de sona erecek.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika

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