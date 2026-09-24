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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye’nin dostluğunu çoğaltan ülkemizin daha doğru anlaşılmasına katkı sunan, ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda dayanışmasını gösteren dostlarımıza ne kalbi şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye’nin dostluğunu çoğaltan ülkemizin daha doğru anlaşılmasına katkı sunan, ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda dayanışmasını gösteren dostlarımıza ne kalbi şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye'nin dostluğunu çoğaltan ülkemizin daha doğru anlaşılmasına katkı sunan, ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda dayanışmasını gösteren dostlarımıza ne kalbi şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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