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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teknoloji alanında geri kalmak istemiyoruz. 24 yıl önce sayıları bir elin parmağını geçmeyen teknoparkların sayısı bugün 100’leri geçti" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teknoloji alanında geri kalmak istemiyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teknoloji alanında geri kalmak istemiyoruz. 24 yıl önce sayıları bir elin parmağını geçmeyen teknoparkların sayısı bugün 100'leri geçti" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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