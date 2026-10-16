Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teknoloji alanında geri kalmak istemiyoruz. 24 yıl önce sayıları bir elin parmağını geçmeyen teknoparkların sayısı bugün 100’leri geçti" dedi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teknoloji alanında geri kalmak istemiyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teknoloji alanında geri kalmak istemiyoruz. 24 yıl önce sayıları bir elin parmağını geçmeyen teknoparkların sayısı bugün 100'leri geçti" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı